Skupina OPEC+ obmedzí produkciu, len ak ťažbu znížia aj USA

Londýn/Rijád/Moskva 7. apríla (TASR) - Saudská Arábia, Rusko a ďalší členovia skupiny OPEC+ sa tento týždeň dohodnú na výraznom obmedzení ťažby ropy len v prípade, ak k obmedzeniu produkcie pristúpia aj USA a ďalší producenti. Zníženie ťažby by malo podporiť ceny ropy, ktoré po vypuknutí koronakrízy skolabovali.



Globálny dopyt po rope padol o 30 % alebo zhruba o 30 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne v dôsledku reštriktívnych opatrení, ktoré prijali vlády po celom svete, aby zastavili šírenie nového koronavírusu. Napríklad Francúzsko v utorok uviedlo, že spotreba benzínu v krajine padla o 80 %.



Ďalším faktorom okrem výrazného poklesu dopytu je, že Saudská Arábia začala pumpovať na trh viac ropy, keďže sa v marci nedohodla s Ruskom na ďalšom znížení ťažby skupiny OPEC+.



Predstavitelia skupiny OPEC+ by mali vo štvrtok (9. 4.) popoludní rokovať o riešení aktuálnej situácie na trhu. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň vyhlásil, že sprostredkoval dohodu medzi Rijádom a Moskvou o bezprecedentnom znížení produkcie o 10 miliónov až 15 miliónov barelov denne, čo zodpovedá 10 % až 15 % globálnej ťažby.



Zdroj z kartelu OPEC v utorok povedal pre agentúru Reuters, že akékoľvek zníženie produkcie skupiny OPEC+ závisí od toho, o koľko budú ochotní obmedziť ťažbu ďalší producenti, ako sú USA, Kanada a Brazília. Podobne sa vyjadrili ďalšie zdroje z OPEC+, keď uviedli, že to bude závisieť od Spojených štátov. V USA vďaka zvýšeniu cien ropy, ktoré podporili obmedzenia ťažby OPEC+, v posledných rokoch výrazne stúpla produkcia. "Bez USA nebude žiadna dohoda," uviedol jeden zdroj.



Po štvrtkových rokovaniach OPEC+ by mali v piatok (10. 4.) rokovať ministri energetiky najväčších ekonomík skupiny G20. Saudská Arábia v utorok uviedla, že v piatok usporiada túto virtuálnu konferenciu "na podporu globálneho dialógu a spolupráce". Cieľom je podľa Rijádu stabilita energetických trhov a zvýšenie sily globálnej ekonomiky. Ministri energetiky by tiež mali prijať opatrenia na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu na globálne energetické trhy.



Podľa ruského zdroja snahy o to, aby sa k obmedzeniu ťažby pripojili aj USA, budú súčasťou agendy piatkových rozhovorov rámci G20.