Tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu v minulom roku klesol o vyše desatinu

Moskva 7. februára (TASR) - Tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu klesol v minulom roku o viac než desatinu na necelých 12 miliónov ton. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruský denník Vedomosti citujúci dva zdroje z ruského ministerstva energetiky.



Podľa zdrojov sa cez ukrajinské územie prepravilo vlani 11,5 milióna ton ruskej ropy. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 15 %.



Najviac z celkového objemu ropy smerovalo do Maďarska, konkrétne 4,8 milióna ton. To je zhruba rovnaký objem ako v predchádzajúcom roku, informoval Reuters. Export ruskej ropy cez Ukrajinu na Slovensko dosiahol vlani 4 milióny ton, čo predstavuje pokles o 13 %. Do Českej republiky smerovalo 2,7 milióna ton ruskej ropy, čo tiež predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles, podrobnejšie informácie však agentúra Reuters nezverejnila. Ruské ministerstvo energetiky sa k informáciám nevyjadrilo.



Rusko dodáva ropu cez Ukrajinu prostredníctvom ropovodu Družba, ktorý sa v Bielorusku delí na severnú vetvu smerujúcu cez Poľsko do Nemecka a južnú vetvu dodávajúcu surovinu na Slovensko, do Maďarska a Česka. Nemecko a Poľsko zastavili nákupy ruskej ropy v roku 2023, pričom Nemecko v súčasnosti dostáva ropu z Kazachstanu. Táto krajina dodala vlani do Nemecka cez ropovod Družba 1,5 milióna ton komodity.