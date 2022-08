Ropa v závere týždňa zdražela, Brent uzavrel tesne pod 101 USD/barel

New York 28. augusta (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa vzrástli, pričom cena ropy Brent uzatvorila obchodovanie tesne pod hranicou 101 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnila najmä Saudská Arábia, ktorá naznačila, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mohla pristúpiť k zníženiu produkcie. Obchodovanie však bolo plné výkyvov, keď investori počas posledného obchodného dňa v tomto týždni reagovali aj na vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky o "bolestivom boji s infláciou". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla k záveru piatkového (26. 8.) obchodovania o 1,65 USD (1,66 %) a obchodovanie uzatvorila na 100,99 USD (100,92 eura) za barel. Za celý týždeň sa cena ropy zvýšila o 4,4 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, vzrástla na záver obchodovania o 54 centov (0,58 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 93,06 USD/barel. Za týždeň sa zvýšila o 2,52 %.



V priebehu piatka však bolo obchodovanie plné výkyvov, pričom ceny ropy nakrátko klesli, keď šéf americkej centrálnej banky Fed Jerome Powell na sympóziu centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole uviedol, že Fed bude pokračovať v boji s infláciou. Zároveň dodal, že je potrebné počítať s tým, že tento boj bude pre firmy a domácnosti do určitej miery "bolestivý," avšak zlyhanie v úsilí o cenovú stabilitu by bolo ešte horšie.



Neskôr však náladu na trhoch opäť vo väčšej miere ovplyvnili očakávania zníženia produkcie zo strany OPEC. Saudská Arábia už začiatkom týždňa naznačila, že nevylučuje redukciu ťažby v rámci OPEC, ak by došlo k obnoveniu jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami, čo by Teheránu umožnilo zvýšiť export ropy. V závere týždňa takýto postoj Saudskej Arábie podporili aj Spojené arabské emiráty.



(1 EUR = 1,0007 USD)