Koronavírus tlačí na ceny ropy

New York 31. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, pričom cena americkej WTI zaznamenala pokles o viac ako dolár a skĺzla bližšie k hranici 51 USD za barel (159 litrov). Vývoj za celý týždeň tak smeruje k štvrtému poklesu po sebe. Dôvodom sú obavy z vysokých hospodárskych škôd v dôsledku šírenia nového koronavírusu naprieč Čínou a do ďalších krajín.



V priebehu dňa sa ceny nakrátko posunuli nahor, keď trhy zareagovali na vyjadrenia ruského ministra energetiky Alexandra Novaka, že Rusko je vzhľadom na vývoj okolo vírusu pripravené presunúť plánovanú marcovú schôdzku OPEC+ na február.



Neskôr však opäť klesli, keď na trhy zapôsobili nepriaznivé výsledky niektorých firiem, ako aj nové odhady vplyvu vírusu na čínsku, prípadne americkú ekonomiku. Banka Goldman Sachs uviedla, že vírus by mohol z tohtoročného rastu čínskej ekonomiky skresať 0,4 percentuálneho bodu. Rovnaký údaj zverejnila aj pre americkú ekonomiku, v tomto prípade na obdobie 1. štvrťroka.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.55 h SEČ 58,07 USD (52,54 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 22 centov. Za celý týždeň zaznamenala cena predbežne pokles o vyše 4 %.



Výraznejšie klesla cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 51,12 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 1,02 USD. Za týždeň predbežne klesla o 5,7 %.



(1 EUR = 1,1052 USD)