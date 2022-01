Ropa výrazne zdražela, cena Brentu sa pohybuje nad 91 USD za barel

Tokio 31. januára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než 1 %, pričom cena Brentu sa pohybuje nad 91 USD za barel (159 litrov), čo predstavuje takmer 7-ročné maximum. Ceny komodity tlačia nahor pretrvávajúce obavy z ďalšieho vývoja situácie na Ukrajine, ktoré ich zároveň smerujú k najvýraznejšiemu mesačnému rastu za takmer rok.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci (kontrakt exspiruje v pondelok) dosiahla do 7.15 h SEČ 91,14 USD (81,83 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,11 USD (1,23 %). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 87,83 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,01 USD alebo 1,16 %.



Počas piatkového obchodovania (28. 1.) zaznamenali ceny ropy Brent aj WTI najvyššie úrovne od októbra 2014. Cena Brentu nakrátko dosiahla 91,70 USD a cena WTI 88,84 USD za barel. V obidvoch prípadoch evidovali týždenný rast, už šiesty týždeň po sebe.



Za celý mesiac smerujú k rastu zhruba o 17 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to najvýraznejší mesačný rast cien ropy od februára 2021.



"Trhy začali tento týždeň na vysokej úrovni a dôvodom sú pokračujúce obavy zo slabej ponuky na trhu a rastúce geopolitické riziká," povedal analytik zo spoločnosti Fujitomi Securities Tošitaka Tazawa. "Keďže sa očakáva, že ropní producenti z OPEC+ budú aj po februárovom zasadnutí pokračovať v dohodnutom iba miernom zvyšovaní ťažby, ceny ropy by mali zotrvať na vysokej úrovni aj v ďalších dňoch," dodal Tazawa s tým, že cena ropy Brent by sa podľa neho mala udržať nad 90 USD a cena WTI zasa posunúť k hranici 90 USD za barel.



(1 EUR = 1,1138 USD)