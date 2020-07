Výrazný pokles ropných zásob v USA podporil ceny ropy

Tokio 1. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, keď trhy zareagovali na informácie z USA, že tamojšie zásoby ropy klesli v minulom týždni výraznejšie, než sa očakávalo. Údaje zverejnené Americkým ropným inštitútom (API) signalizujú, že dopyt po rope sa napriek opätovnému rastu počtu infikovaných novým koronavírusom zvyšuje.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.49 h SELČ 41,65 USD (37,19 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 38 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 39,78 USD/barel. V porovnaní s utorkovou uzávierkou (30. 6.) to znamená rast o 51 centov.



API v utorok informoval, že zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 8,2 milióna na 537 miliónov barelov. Analytici očakávali pokles zásob iba o 710.000 barelov. Oficiálne informácie o stave zásob ropy zverejní v stredu americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,1198 USD)