Zásoby ropy aj pohonných látok v USA vzrástli

Washington 17. marca (TASR) - Zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli, tempo rastu však bolo miernejšie, než sa očakávalo. Na druhej strane, rast zaznamenali aj zásoby benzínu a ropných destilátov, pričom sa predpokladal ich pokles. Vývoj na trhu ovplyvnil fakt, že po tom, ako Texas vo februári zasiahlo nezvyčajne mrazivé počasie, rafinérie postupne zvyšujú produkciu.



Zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli v týždni do 12. marca o 2,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), uviedol v stredu Federálny úrad pre energetické informácie (EIA). Rast zásob bol tak o niečo miernejší, než sa čakalo, keďže analytici prognózovali rast na úrovni 3 miliónov barelov.



Celkovo sa ropné zásoby zvyšujú už od februára. Mimoriadne mrazivé počasie a búrky, ktoré zasiahli Texas v polovici minulého mesiaca, odstavili rafinérie, pričom ich návrat do prevádzky bol veľmi pomalý. Teraz sa však situácia začína postupne vracať do normálu a analytik pre energetické trhy v spoločnosti CHS Hedging Tony Headrick očakáva, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch.



To viedlo k rastu zásob pohonných látok. Zásoby benzínu sa v minulom týždni zvýšili o 472.000 barelov, zatiaľ čo analytici počítali s ich poklesom o 3 milióny barelov. Zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, vzrástli o 255.000 barelov. Opäť sa očakával pokles, a to o 3,4 milióna barelov.