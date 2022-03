Naí Dillí 21. marca (TASR) - Záujem o lacnú ruskú ropu majú firmy v Indii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



India má veľký záujem o zvýšenie nákupu ruskej ropy za nízke ceny, keďže USA a Európa sa jej pre vojnu, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, vyhýbajú.



Ceny ruskej ropy Urals sa prudko prepadli, keďže USA úplne zakázali jej dovoz a európske firmy sa jej pre potenciálne reputačné škody vyhýbajú. Koncern Shell po začiatku vojny lacno kúpil zásielku ropy Urals a dostal sa pod paľbu tvrdej kritiky.



Záujem majú, naopak, indické rafinérie. Hindustan Petroleum Corp. prednedávnom kúpila 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) ropy Urals s dodávkou v júni. Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou záujem prejavili aj ďalšie indické rafinérie.



India a Rusko majú dlhodobé dobré vzťahy, ktoré sa týkajú najrôznejších sektorov, ako je napríklad obrana a bezpečnosť. India je po Číne druhým najväčším ázijským dovozcom ropy. Zvýšenie jej nákupov pomôže Kremľu, ktorý má finančné problémy pre západné sankcie. Podľa vyjadrení vládnych predstaviteľov sa India bude snažiť obísť sankcie napríklad tým, že bude platiť za ruskú ropu v rupiách.



Indický minister ropného priemyslu Hardeep Singh Puri v pondelok v parlamente uviedol, že domáce firmy uzavreli kontrakty na kúpu ruskej ropy s dodávkami v najbližších troch mesiacoch v objeme, ktorý zodpovedá približne trom dňom spotreby Indie. To by znamenalo okolo 15 miliónov barelov, keďže krajina denne spotrebuje okolo 5 miliónov barelov.



Na dodávky z Ruska v minulom roku pripadali len 2 % alebo okolo 33 miliónov barelov z celkového dovozu ropy do Indie. Krajina najviac ropy (viac než 60 %) importovala z Blízkeho východu.



Podľa zdrojov majú záujem o kúpu ropy Urals s dodávkami v máji a júni aj Mangalore Refinery and Petrochemicals a Bharat Petroleum. Spoločnosť Indian Oil má kontrakt s ruským koncernom Rosnefť na dodávku až 2 miliónov ton ropy (14,7 milióna barelov) v roku 2022. Táto dohoda však bola podpísaná ešte pred vojnou na Ukrajine.



Predaj ruskej ropy sa prepadol, keď tendre na jej dodávky neprilákali žiadne ponuky. Väčšina firiem sa rozhodla, že nebude nakupovať ropu z Ruska. Navyše niektoré ázijské banky prestali financovať nákupy ruskej ropy.