Ropná a plynárenská divízia BASF opúšťa Rusko

Berlín/Moskva 18. januára (TASR) - Firma Wintershall Dea, ropná a plynárenská divízia nemeckého chemického koncernu BASF, oznámila odchod z ruského trhu. Pre BASF to znamená odpisy za viac než 7 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Divízia oznámila svoj odchod z Ruska v utorok (17. 1.) s tým, že "sa z ruského trhu plánuje kompletne stiahnuť". Jej šéf Mario Mehren v oficiálnom oznámení uviedol, že "ďalšie fungovanie v Rusku je už neudržateľné". Dodal, že "ruská vojna na Ukrajine je nezlučiteľná s hodnotami firmy a zničila spoluprácu medzi Ruskom a Európou". Zároveň poukázal na obmedzenia zavedené ruskou vládou a zasahovanie do aktivít spoločných podnikov.



Materská firma BASF odpíše v súvislosti s odchodom Wintershall Dea z Ruska približne 7,3 miliardy eur. Súčasťou je aj kompletný odpis podielu Wintershall Dea v konzorciu Nord Stream AG, prevádzkovateľovi plynovodu Nord Stream. Ten dodával ruský plyn po dne Baltského mora do Nemecka.



Divízia Wintershall Dea má v Nord Stream AG, v ktorom väčšinu kontroluje ruský Gazprom, 15,5-percentný podiel. Jedna z vetiev plynovodu Nord Stream 1 prepravovala surovinu do Nemecka do konca augusta, Rusko však potom dodávky zastavilo. V septembri plynovod poškodil výbuch, ktorý vyšetrovatelia označili za akt sabotáže, kto by za útokom mohol byť, však nezverejnili.