Ropná a plynárenská spoločnosť Eni sa v 2. kvartáli prepadla do straty

Miláno 30. júla (TASR) - Talianska ropná a plynárenská spoločnosť Eni vo štvrtok oznámila, že sa v 2. štvrťroku 2020 prepadla do straty. Na jej výsledky mali negatívny vplyv recesia hospodárstva, cestovné a iné obmedzenia a nižší dopyt v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Ropná spoločnosť vykázala za tri mesiace do konca júna 2020 čistú stratu 4,41 miliardy eur po zisku 424 miliónov eur v rovnakom období minulého roka.



Po prepočítaní na akciu mal Eni v 2. kvartáli stratu 1,23 eura, zatiaľ čo rok predtým mal zisk 12 centov/akcia. Čisté tržby klesli o 56 % na 8,16 miliardy eur z vlaňajších 18,44 miliardy eur.



Produkcia uhľovodíkov sa v 2. štvrťroku znížila o 6,6 %, a to v dôsledku pandémie a s ňou súvisiacich limitov na ťažbu v rámci aliancie OPEC+, ako aj nižšieho dopytu po plyne, najmä v Egypte.



Eni však už zaznamenal pozitívne trendy na trhu s ropou v júli a predpokladá postupné oživenie globálnej spotreby uhľovodíkov a energií v druhej polovici roka, najmä na referenčných trhoch spoločnosti.