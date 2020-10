Ropná spoločnosť Equinor zníži počet prieskumných pracovníkov

Oslo 2. októbra (TASR) - Nórska ropná a plynárenská spoločnosť Equinor plánuje do roku 2023 znížiť počet prieskumných pracovníkov na celom svete o približne 30 %, aby zredukovala náklady, keďže pandémia ochorenia COVID-19 znižuje dopyt po rope. Informoval o tom nórsky spravodajský web E24.



Spoločnosť Equinor v piatok uviedla, že sa v rámci prieskumu nových ložísk ropy a zemného plynu sústredí len na vybrané oblasti, vrátane Nórska, Brazílie a USA. Jej výdavky na prieskum už klesli zhruba o tretinu oproti úrovni pred šiestimi až siedmimi rokmi.



Plánované zníženie prieskumu ovplyvní stovky pozícií do konca roka 2022, a to ako v zahraničí, tak v samotnom Nórsku, uviedol v e-maile hovorca spoločnosti Equinor Erik Haaland.



Spoločnosť už predtým oznámila, že tento rok dá na prieskum len 1,1 miliardy dolárov (936 miliónov eur) namiesto 1,4 miliardy USD, ktoré plánovala ešte vo februári.



Equinor mala na konci minulého roka 21 000 zamestnancov. V niektorých lokalitách plánuje ponúknuť odstupné, zatiaľ čo v Nórsku počíta s presunom ľudí na iné pracovné miesta alebo k ich prirodzenému odchodu.



Firma, v ktorej má väčšinu štát, už predtým avizovala výrazné zníženie počtu pracovných miest v USA, Kanade a Británii, aby sa prispôsobila poklesu cien ropy.