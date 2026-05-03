Ropná firma ADNOC ohlásila investície za 55 miliárd dolárov
Nové projekty spoločnosť ADNOC ohlásila len dva dni po tom, ako SAE opustili ropný kartel OPEC, čo znamená, že nebudú viazané ťažobnými kvótami.
Autor TASR
Abú Zabí 3. mája (TASR) - Ropná spoločnosť ADNOC zo Spojených arabských emirátov (SAE) v nedeľu oznámila, že na nové projekty v priebehu nasledujúcich dvoch rokov vynaloží 55 miliárd USD (47 miliárd eur). Plánované projekty v oblasti ťažby a spracovania výrazne zvýšia výrobnú kapacitu SAE a posilnia odolnosť priemyslu, uviedla firma vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nové projekty spoločnosť ADNOC ohlásila len dva dni po tom, ako SAE opustili ropný kartel OPEC, čo znamená, že nebudú viazané ťažobnými kvótami. SAE boli kvótami OPEC-u dlhodobo frustrované. Saudská Arábia, ktorá je lídrom kartelu, sa totiž v záujme udržania vysokých cien snažila, aby ťažba v SAE neprekročila 3,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Abú Zabí chce do roku 2027 rozšíriť svoju produkčnú kapacitu na 5 miliónov barelov denne.
Krok SAE však prišiel v čase, keď Perzským zálivom otriasa vojna USA a Izraela proti Iránu, ktorá spôsobila zablokovanie prepravy energií cez Hormuzský prieliv. Pred vojnou sa SAE na celkovej ťažbe OPEC-u podieľali 13 percentami.
(1 EUR = 1,1702 USD)
