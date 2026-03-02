< sekcia Ekonomika
Ropná firma Aramco odstavila po útoku dronom kľúčovú rafinériu
Rafinéria Ras Tanura sa nachádza na východe Saudskej Arábie na pobreží Perzského zálivu a s kapacitou 550.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) je jednou z najväčších rafinérií na Blízkom východe.
Autor TASR
Rijád 2. marca (TASR) - Po útoku dronom uzatvoril saudský ropný koncern Saudi Aramco jednu zo svojich najväčších rafinérií Ras Tanura. Uviedol to v pondelok zdroj z ropného priemyslu, zároveň však dodal, že je to predbežné opatrenie a firma má situáciu pod kontrolou. Informovala o tom agentúra Reuters.
Rafinéria Ras Tanura sa nachádza na východe Saudskej Arábie na pobreží Perzského zálivu a s kapacitou 550.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) je jednou z najväčších rafinérií na Blízkom východe. Slúži aj ako kľúčový terminál na export saudskoarabskej ropy. Spoločnosť Aramco sa k situácii nevyjadrila, podľa zdroja ju však má pod kontrolou.
Dronový útok na rafinériu je ďalším zo série odvetných útokov Teheránu po tom, ako cez víkend Izrael a USA zaútočili na Irán. Útoky Iránu zaznamenali Abú Zabí, Dubaj, Dauha, Manáma aj hospodárska zóna v ománskom prístavnom meste Duqm.
Útoky paralyzovali kľúčové prepravné uzly Spojených arabských emirátov (SAE) a Ománu a viedli k výraznému rastu cien ropy. Cena ropy Brent sa po 10.00 h SEČ pohybuje tesne pod hranicou 79 USD (66,92 eura) za barel.
(1 EUR = 1,1805 USD )
