Ropná organizácia potvrdila prognózy dopytu po rope

Viedeň 12. marca (TASR) - Celosvetový dopyt po rope by mal v rokoch 2025 a 2026 vzrásť o 1,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Oznámila to v stredu Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo svoje marcovej správe. Od začiatku roka organizácia svoj výhľad vývoja dopytu nezmenila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



OPEC naďalej predpokladá, že v absolútnom vyjadrení dosiahne dopyt po rope v roku 2025 úroveň 105,2 milióna barelov denne a v roku 2026 úroveň 106,63 milióna barelov denne. O rast by sa mali postarať predovšetkým Čína, India, ďalšie ázijské krajiny, ako aj štáty Blízkeho východu a Latinskej Ameriky.



OPEC zároveň v stredu potvrdil svoj výhľad rastu dodávok ropy z krajín mimo ropného kartelu v rokoch 2025 aj 2026 zhodne o 100.000 barelov denne na jeden milión barelov denne. V absolútnom vyjadrení sa v roku 2025 očakáva ponuka ropy v štátoch mimo OPEC na úrovni 54,2 milióna barelov denne a v roku 2026 na úrovni 55,2 milióna barelov denne.