Produkčná kapacita ropy Saudskej Arábie klesla o 600.000 barelov denne
Saudská Arábia produkuje denne približne 10 miliónov barelov ropy.
Autor TASR
Rijád 10. apríla (TASR) - Ropná produkčná kapacita Saudskej Arábie klesla po útokoch na jej ropnú infraštruktúru v dôsledku konfliktu na Blízkom východe približne o 600.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Informovala o tom v piatok agentúra DPA, ktorá sa odvolala na saudskú tlačovú agentúru SPA vychádzajúcu z údajov zdroja na ministerstve energetiky.
Zdroj zároveň uviedol, že v dôsledku útokov sa ešte výraznejšie znížila prepravná kapacita kľúčového ropovodu, ktorý umožňuje prepravovať ropu z východu Saudskej Arábie na západ a dodávať tak komoditu na trhy bez ohľadu na situáciu v Hormuzskom prielive. Prepravná kapacita ropovodu klesla zhruba o 700.000 barelov denne. Približne 1200 kilometrov dlhý ropovod zvyčajne prepraví od 5 miliónov do 7 miliónov barelov/deň.
Saudská Arábia produkuje denne približne 10 miliónov barelov ropy. Z pohľadu objemu produkcie sa tak zaradila na druhé miesto vo svete za Spojené štáty. Po útoku USA a Izraela na Irán však Teherán odpovedal útokmi aj na susedné krajiny, ktoré s USA spolupracujú. Iránske drony okrem ropných zasiahli a poškodili v Saudskej Arábii aj zariadenia na produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG).
