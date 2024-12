Ropné a plynárenské firmy v Nórsku očakávajú rekordné investície

Oslo 16. decembra (TASR) - Ropné a plynárenské spoločnosti, ktoré pôsobia v Nórsku, predpokladajú, že v budúcom roku investujú rekordných viac než 23 miliárd eur. To je zhruba o 4 % viac než tento rok a viac, než pôvodne predpokladali. Uviedla to v pondelok nórska asociácia Offshore Norge, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



Firmy očakávajú, že investície by v budúcom roku mohli dosiahnuť 275 miliárd nórskych korún (23,55 miliardy eur) oproti tohtoročnému objemu 263,7 miliardy NOK. Aj tohtoročná úroveň investícií výrazne prekoná pôvodný odhad, keďže pred rokom firmy počítali s tým, že v roku 2024 investujú zhruba 240 miliárd NOK. Čo sa týka roku 2025, spoločnosti pôvodne predpokladali pokles objemu investícií do ropy a plynu na necelých 226 miliárd NOK.



Firmy plánujú na budúci rok zrealizovať v nórskych vodách 45 nových prieskumných vrtov. To je o štyri viac než tento rok a najvyšší počet od roku 2019, dodala asociácia Offshore Norge. Nórsko je najväčším producentom ropy a zemného plynu v západnej Európe. Jeho produkcia dosahuje vyše 4 miliónov barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov), čo v nasledujúcom období plánuje zvýšiť.



Odhad na budúci rok vychádza z odpovedí 14 firiem vrátane nórskeho gigantu Equinor, ďalej firiem Aker BP, ConocoPhillips či Shell. Po roku 2025 sa však počíta s postupným poklesom investícií. V roku 2026 by mali podľa predbežných odhadov investície ropných a plynárenských podnikov pôsobiacich v Nórsku dosiahnuť 251 miliárd NOK a napríklad v roku 2029 zhruba 203 miliárd NOK.



(1 EUR = 11,6758 NOK)