Ropné firmy zarobili od začiatku vojny na Ukrajine takmer 500 mld. USD
Vysoký rast zisku zaznamenali firmy už v prvom roku vojny.
Autor TASR
Londýn 24. februára (TASR) - V čase, keď si svet pripomína štvrté výročie invázie Ruska na Ukrajinu, najnovšia analýza medzinárodnej neziskovej organizácie Global Witness ukázala, že päť najväčších ropných koncernov zaznamenalo za toto obdobie zisky za takmer pol bilióna amerických dolárov. Suma predstavuje zhruba 80 % z najnovšieho odhadu nákladov na povojnovú obnovu Ukrajiny.
Podľa Global Witness dosiahli zisky piatich najväčších ropných koncernov ExxonMobil, Shell, BP, Chevron a TotalEnergies od začiatku vojny na Ukrajine 467 miliárd USD (396,30 miliardy eur). Na porovnanie, podľa novej prognózy Svetovej banky, Európskej komisie, Organizácie Spojených národov a ukrajinskej vlády bude povojnová obnova Ukrajiny stáť približne 588 miliárd USD.
Vysoký rast zisku zaznamenali firmy už v prvom roku vojny. V roku 2022 vzrástol kombinovaný zisk piatich koncernov o 124 %. Dosiahol 195 miliárd USD, pričom v roku 2021 predstavoval 87 miliárd USD.
Podľa Patricka Galeyho z Global Witness použili firmy tieto zisky namiesto do obnoviteľných zdrojov pre bohatých akcionárov a na investície do ďalšej produkcie ropy a plynu. Podľa najnovších informácií Chevron, BP a Shell momentálne zvažujú investičné príležitosti vo Venezuele po tom, ako USA po útoku na Venezuelu a únose prezidenta Nicolása Madura na začiatku roka zmiernili sankcie voči tamojšiemu ropnému sektoru.
Analýza Global Witness ukazuje, že akcionári piatich ropných koncernov získali od februára 2022 do konca januára 2026 spoločne 444,4 miliardy USD, a to prostredníctvom výplaty dividend a spätného odkúpenia akcií. Suma je vyššia než celkové výdavky Európskej únie na čistú energiu v minulom roku. Tie dosiahli 391 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1784 USD)
