Ropné koncerny ExxonMobil aj Chevron vykázali výrazný pokles zisku
Autor TASR
Houston 1. mája (TASR) - Ropné koncerny ExxonMobil a Chevron, najväčší americkí producenti ropy, vykázali za 1. štvrťrok tohto roka prudký pokles zisku, napriek tomu, že ceny ropy po vypuknutí vojny na Blízkom východe výrazne vzrástli. Zisk firmy ExxonMobil klesol o vyše 45 % a zisk Chevronu o viac než tretinu. Dôvodom je hedging, ktorý negatívne zasiahol do výsledkov spoločností. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters a portál RTTNews.
ExxonMobil oznámil za 1. kvartál čistý zisk 4,2 miliardy USD (3,59 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 45,8 %. Ak by sa do výsledkov firmy nezapočítal „efekt načasovania“ súvisiaci s účtovníctvom, ExxonMobil by zaznamenal zisk 8,8 miliardy USD.
Tržby spoločnosti sa však zvýšili. Dosiahli 85,1 miliardy USD, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 2,4 %.
Zisk Chevronu dosiahol 2,2 miliardy USD. Medziročne tak klesol o 36 %. Výsledky tejto spoločnosti zredukoval hedging zhruba o 2,9 miliardy USD.
Po úprave o jednorazové položky však Chevron vykázal zisk na úrovni 2,79 miliardy USD. Na akciu to predstavuje 1,41 miliardy USD. Prekonal tak očakávania trhov, ktoré počítali s 0,95 USD/akcia.
Tržby Chevronu dosiahli 47,56 miliardy USD. To je o 3,2 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.
(1 EUR = 1,1702 USD)
