Ropné koncerny nesúhlasia s odstúpením USA od Parížskej dohody

Washington 25. januára (TASR) - Odstúpenie Spojených štátov od Parížskej klimatickej dohody je jednou z mála nezhôd medzi veľkými ropnými koncernmi a prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americkí producenti ropy a zemného plynu sú nadšení, že prezident Donald Trump chce podporiť rozvoj domácej energetiky. Jeho rozhodnutie, ktorým Spojené štáty prestali byť súčasťou medzinárodnej spolupráce v oblasti klímy, však nepovažujú za šťastné, pretože bude mať negatívny vplyv na ich investičné plány v rámci globálneho prechodu na čistejšiu energiu.



Tento postoj odráža zriedkavú nezhodu medzi Trumpom a veľkými ropnými koncernmi, ktoré patria medzi jeho najdôležitejších podporovateľov a dlho boli považované za hlavného vinníka klimatickej zmeny.



Odstúpenie Spojených štátov od Parížskej klimatickej dohody bolo jedným z množstva opatrení, ktoré Trump podpísal v prvý deň a ktorých cieľom je zvýšenie už aj tak rekordnej domácej energetickej produkcie. Tým vyslal zvyšku sveta signál, že USA sa už nebudú zapájať do multilaterálneho úsilia v boji proti zmene klímy.



Desať rokov starý pakt o obmedzení globálneho otepľovania označil za podvod, ktorý USA stavia do konkurenčnej nevýhody voči Číne.



Veľké americké ropné spoločnosti sa však podľa rozhovorov s predstaviteľmi odvetvia, ktoré uskutočnila agentúra Reuters, domnievajú, že odstúpenie od zmluvy len obmedzí schopnosť Washingtonu ovplyvňovať prebiehajúcu globálnu energetickú transformáciu a vystavuje ich nerovnakému regulačnému prostrediu.



Šéf Globálneho energetického inštitútu Americkej obchodnej komory Marty Durbin uviedol, že jeho členovia by boli radšej, keby USA zostali súčasťou klimatickej dohody. "Hoci uprednostňujeme, aby sa vláda USA naďalej zapájala do klimatického procesu OSN, súkromný sektor je odhodlaný vyvíjať riešenia potrebné na uspokojenie energetických potrieb rastúcej globálnej ekonomiky a zároveň riešiť klimatické výzvy," povedal.



Hovorkyňa Amerického ropného inštitútu, medzi ktorého členov patria spoločnosti Exxon Mobil a Chevron, Bethany Williamsová uviedla, že skupina "dlhodobo podporuje ambície Parížskej dohody".



Šéf Exxonu Darren Woods sa na novembrovom klimatickom samite COP29 v Azerbajdžane obrátil na novozvoleného prezidenta s prosbou, aby USA zostali súčasťou Parížskej dohody. Vystupovanie z dohody a opätovné vstupovania do nej totiž vytvára pre firmy dlhodobú politickú neistotu.