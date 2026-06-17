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Ropné rezervy v krajinách OECD sú najnižšie od roku 1990
Od začiatku konfliktu ropné rezervy OECD celkovo klesli o 163 miliónov barelov.
Autor TASR
Paríž 17. júna (TASR) - Zásoby ropy v členských krajinách Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sú najnižšie za 36 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ropné rezervy v krajinách OECD v máji padli na najnižšiu úroveň od roku 1990. Vlády totiž čerpali zo zásob, aby vykompenzovali zablokovanie dodávok ropy z Perzského zálivu z dôvodu konfliktu na Blízkom východe, uviedla v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).
Od začiatku konfliktu ropné rezervy OECD celkovo klesli o 163 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov), uviedla IEA vo svojej mesačnej správe. „Napriek výraznému zníženiu dopytu po rope a ropných produktoch sa rezervy v systéme naďalej zmenšujú rekordným tempom,“ uviedla agentúra.
S cieľom zmierniť tlak, ktorý spôsobilo uzavretie Hormuzského prielivu, IEA zorganizovala koordinované uvoľnenie zásob v objeme 400 miliónov barelov na svetový trh. Z toho bolo k 12. júnu uvoľnených 252 miliónov barelov.
„Očakáva sa, že tok núdzových zásob sa v júni a júli trochu spomalí,“ uviedla IEA. Dôvodom je dohoda medzi USA a Iránom o ukončení vojny, ktorá sa začala 28. februára útokmi USA a Izraela na Irán.
Vysoké ceny však budú mať počas tohto roka výrazný negatívny vplyv na spotrebu. IEA počíta s tým, že dopyt v porovnaní s rokom 2025 klesne o 1,1 milióna barelov denne.
„Očakávame, že rast sa oživí v roku 2027 a dosiahne 2 milióny barelov denne, keďže k zotaveniu prispeje normalizácia obchodných tokov, nižšie ceny ropy a zlepšenie ekonomických vyhliadok,“ uviedla IEA.
IEA počíta na budúci rok s výrazným prebytkom ropy na trhu
Ropný šok spôsobený konfliktom na Blízkom východe oslabil globálny dopyt po rope. Trvalé vyriešenie konfliktu by však mohlo viesť k prudkému nárastu objemu dodávok a v budúcom roku vyvolať výrazný prebytok na ropnom trhu, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
IEA vo svojej mesačnej správe o situácii na ropnom trhu prudko znížila výhľad dopytu na rok 2026. Aktuálne počíta s medziročným poklesom o 1,1 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Agentúra zhoršila svoju prognózu v porovnaní s minulým mesiacom o 700.000 barelov denne. Dodávky v druhom štvrťroku sa podľa IEA prepadli o päť miliónov barelov denne.
Globálne dodávky v máji medzimesačne klesli o 600.000 barelov denne na 94,5 milióna barelov denne.
IEA aktuálne predpovedá, že globálna ponuka by mala v roku 2026 medziročne klesnúť o 3,9 milióna barelov denne na 102,4 milióna barelov denne. V roku 2027 by sa mala výrazne zotaviť na 110,3 milióna barelov denne.
Takže ponuka by mala vzrásť približne o osem miliónov barelov denne na zhruba 110 miliónov barelov denne. To výrazne prevýši mierne oživenie globálneho dopytu po rope o dva milióny barelov denne na 105,3 milióna barelov denne v roku 2027. IEA tak uzavrela, že podľa aktuálnych odhadov v roku 2027 hrozí, že na trhu bude výrazný prebytok ropy.
Ropné rezervy v krajinách OECD v máji padli na najnižšiu úroveň od roku 1990. Vlády totiž čerpali zo zásob, aby vykompenzovali zablokovanie dodávok ropy z Perzského zálivu z dôvodu konfliktu na Blízkom východe, uviedla v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).
Od začiatku konfliktu ropné rezervy OECD celkovo klesli o 163 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov), uviedla IEA vo svojej mesačnej správe. „Napriek výraznému zníženiu dopytu po rope a ropných produktoch sa rezervy v systéme naďalej zmenšujú rekordným tempom,“ uviedla agentúra.
S cieľom zmierniť tlak, ktorý spôsobilo uzavretie Hormuzského prielivu, IEA zorganizovala koordinované uvoľnenie zásob v objeme 400 miliónov barelov na svetový trh. Z toho bolo k 12. júnu uvoľnených 252 miliónov barelov.
„Očakáva sa, že tok núdzových zásob sa v júni a júli trochu spomalí,“ uviedla IEA. Dôvodom je dohoda medzi USA a Iránom o ukončení vojny, ktorá sa začala 28. februára útokmi USA a Izraela na Irán.
Vysoké ceny však budú mať počas tohto roka výrazný negatívny vplyv na spotrebu. IEA počíta s tým, že dopyt v porovnaní s rokom 2025 klesne o 1,1 milióna barelov denne.
„Očakávame, že rast sa oživí v roku 2027 a dosiahne 2 milióny barelov denne, keďže k zotaveniu prispeje normalizácia obchodných tokov, nižšie ceny ropy a zlepšenie ekonomických vyhliadok,“ uviedla IEA.
IEA počíta na budúci rok s výrazným prebytkom ropy na trhu
Ropný šok spôsobený konfliktom na Blízkom východe oslabil globálny dopyt po rope. Trvalé vyriešenie konfliktu by však mohlo viesť k prudkému nárastu objemu dodávok a v budúcom roku vyvolať výrazný prebytok na ropnom trhu, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
IEA vo svojej mesačnej správe o situácii na ropnom trhu prudko znížila výhľad dopytu na rok 2026. Aktuálne počíta s medziročným poklesom o 1,1 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Agentúra zhoršila svoju prognózu v porovnaní s minulým mesiacom o 700.000 barelov denne. Dodávky v druhom štvrťroku sa podľa IEA prepadli o päť miliónov barelov denne.
Globálne dodávky v máji medzimesačne klesli o 600.000 barelov denne na 94,5 milióna barelov denne.
IEA aktuálne predpovedá, že globálna ponuka by mala v roku 2026 medziročne klesnúť o 3,9 milióna barelov denne na 102,4 milióna barelov denne. V roku 2027 by sa mala výrazne zotaviť na 110,3 milióna barelov denne.
Takže ponuka by mala vzrásť približne o osem miliónov barelov denne na zhruba 110 miliónov barelov denne. To výrazne prevýši mierne oživenie globálneho dopytu po rope o dva milióny barelov denne na 105,3 milióna barelov denne v roku 2027. IEA tak uzavrela, že podľa aktuálnych odhadov v roku 2027 hrozí, že na trhu bude výrazný prebytok ropy.