Ropné spoločnosti v USA údajne nevedeli o plánoch na zvrhnutie Madura
Trump po operácii na zmenu režimu vyhlásil, že americké ropné firmy vo Venezuele vynaložia miliardy dolárov a opravia poškodenú ropnú infraštruktúru krajiny.
Autor TASR
Washington 5. januára (TASR) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa nekonzultovala s ropnými spoločnosťami Exxon Mobil, ConocoPhillips a Chevron situáciu vo Venezuele ani predtým, ani po tom, ako americké ozbrojené sily 3. januára zajali prezidenta tejto juhoamerickej krajiny Nicolása Madura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na zástupcov ropného priemyslu oboznámených s problematikou.
Informácia je v rozpore s Trumpovým tvrdením, ktorý v nedeľu (4. 1.) uviedol, že o plánoch na investície vo Venezuele hovoril so všetkými americkými ropnými spoločnosťami „pred aj po“ Madurovom zosadení. „Nikto z týchto troch spoločností doteraz neviedol žiadne rozhovory s Bielym domom o pôsobení vo Venezuele, ani pred zosadením, ani po ňom,“ uviedol jeden zo zdrojov. Ďalšie tri zdroje uviedli, že dotknuté spoločnosti nemali v predstihu žiadne vedomosti o americkej operácii na zajatie Madura a do nedele neviedli žiadne rozhovory s Trumpovou administratívou o investíciách vo Venezuele. Biely dom na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.
Trump po operácii na zmenu režimu vyhlásil, že americké ropné firmy vo Venezuele vynaložia miliardy dolárov a opravia poškodenú ropnú infraštruktúru krajiny. Venezuela má podľa amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) najväčšie potvrdené ložiská ropy na svete, a to 303 miliárd barelov (1 barel = 159 litrov), čiže 17 % svetových zásob. Jedinou veľkou americkou ropnou spoločnosťou pôsobiacou vo Venezuele je v súčasnosti Chevron.
