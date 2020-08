Ropné zásoby v USA klesli viac, než sa čakalo

New York 12. augusta (TASR) - Ceny ropy vzrástli takmer o 2 % po tom, ako americké ministerstvo energetiky oznámilo, že ropné zásoby v USA klesli výraznejšie, než sa očakávalo. Pokles zaznamenali aj zásoby benzínu a ropných destilátov.



Ministerstvo energetiky USA v stredu informovalo, že zásoby ropy klesli v minulom týždni o 4,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že pokles dosiahne 2,9 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 18.53 h SELČ 45,26 USD (38,45 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 75 centov (1,71 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 42,36 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 75 centov alebo 1,8 %.



(1 EUR = 1,1771 USD)