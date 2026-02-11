Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ropné zásoby v USA na začiatku februára výrazne vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ekonómovia pritom očakávali pokračovanie poklesu, aj keď miernejšie, konkrétne o 200.000 barelov.

Autor TASR
Washington 11. februára (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch zaznamenali v prvom februárovom týždni nečakaný a výrazný rast. Poukázala na to v stredu zverejnená správa Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorú priniesol portál RTTNews.

EIA, ktorý spadá pod americké ministerstvo energetiky, uviedol, že ropné zásoby v USA vzrástli v týždni do 6. februára o 8,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). V predchádzajúcom týždni zaznamenali pokles o 3,5 milióna barelov.

Ekonómovia pritom očakávali pokračovanie poklesu, aj keď miernejšie, konkrétne o 200.000 barelov. S celkovým objemom zásob na úrovni 428,8 milióna barelov zostávajú ropné zásoby v USA zhruba 3 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka.

V minulom týždni vzrástli aj zásoby benzínu, a to o 1,2 milióna barelov. Sú tak 4 % nad päťročným priemerom pre to obdobie roka. Na druhej strane, zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, klesli o 2,7 milióna barelov. Sú tak o 4 % nižšie, než predstavuje päťročný priemer pre toto ročné obdobie.
