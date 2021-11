Ropné zásoby v USA nečakane spadli, cena Brentu sa posunula nad 85

Melbourne 10. novembra (TASR) - Po výraznom raste v predchádzajúcom obchodnom dni ceny ropy pokračovali smerom nahor aj v stredu, pričom cena Brentu prekonala 85 USD za barel (159 litrov). Prispel k tomu najmä nečakaný pokles ropných zásob v USA.



Americký ropný inštitút (API) v utorok (9. 11.) uviedol, že zásoby ropy v Spojených štátoch za minulý týždeň klesli o 2,5 milióna barelov. Analytici pritom počítali s ich rastom o 2,1 milióna barelov.



V reakcii na tieto údaje ceny ropy v závere utorkového obchodovania vzrástli, pričom tak v prípade ceny Brentu, ako aj v prípade ceny americkej ropy WTI uzatvorili na najvyššej úrovni od 26. októbra. V raste následne pokračovali aj v stredu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.48 h SEČ 85,36 USD (73,73 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 58 centov (0,68 %). Utorkové obchodovanie uzatvorila rastom o 1,6 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 84,47 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 32 centov alebo 0,38 %. V utorok zaznamenala rast o 2,7 %.



(1 EUR = 1,1577 USD)