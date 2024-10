Ropný koncern ADNOC sa dohodol na kúpe nemeckej chemickej firmy

Frankfurt nad Mohanom 1. októbra (TASR) - Nemecká chemická spoločnosť Covestro oznámila, že prijala ponuku na svoje prevzatie od ADNOC, štátnej ropnej spoločnosti zo Spojených arabských emirátov (SAE). Urobila tak v období, keď chemický priemysel, jeden z kľúčových sektorov nemeckého hospodárstva, zápasí s krízou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Nemecký chemický sektor sa dostal do ťažkostí po tom, ako po útoku Ruska na Ukrajinu prudko vzrástli náklady na energie. Za 1. polrok tohto roka vykázala firma Covestro čistú stratu 72 miliónov eur. Za rovnaké obdobie 2023 zaznamenala zisk 46 miliónov eur.



ADNOC by mal kontrakt celkovo vyjsť zhruba na 15,9 miliardy eur, keďže súčasťou dohody je aj prevzatie dlhu nemeckej spoločnosti. Uviedla to v utorok ropná spoločnosť, pre ktorú je prevzatie chemickej firmy najväčšou akvizíciou v histórii.



Dohoda zároveň predstavuje jednu z najväčších zahraničných akvizícií zo strany Spojených arabských emirátov. Podobne ako Saudská Arábia aj SAE sa usilujú znížiť svoju závislosť od vývozu ropy a investujú do firiem v ďalších sektoroch.



ADNOC zaplatí za akciu firmy Covestro 62 eur, čo celkovo predstavuje 14,7 miliardy eur vrátane dlhu v hodnote približne 3 miliardy eur. Ako však firma zo SAE dodala, po dokončení transakcie ešte kúpi od spoločnosti Covestro nové akcie v hodnote takmer 1,2 miliardy eur. V reakcii na oznámenie dohody vzrástli akcie Covestro o 3,7 % na trojročné maximum 58 eur/akcia.