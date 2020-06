Ropný koncern BP plánuje znížiť počet svojich zamestnancov o 15 %

Londýn 8. júna (TASR) - Britský ropný koncern BP plánuje v reakcii na tzv. koronakrízu znížiť počet svojich zamestnancov o 15 %. Je to tiež súčasť plánu generálneho riaditeľa Bernarda Looneyho na prechod BP od ťažby ropy a plynu k obnoviteľným zdrojom energie.



Looney počas on-line príhovoru k zamestnancom na celom svete oznámil, že spoločnosť so sídlom v Londýne zruší 10.000 zo súčasných 70.100 pracovných miest. A väčšinu z nich do konca tohto roka. Uviedli to zdroje, ktoré si vypočuli príhovor. Hovorca spoločnosti to odmietol komentovať.



Nové škrty nasledujú po aprílovom oznámení o znížení výdavkov o 25 % v roku 2020, pretože pandémia nového koronavírusu spôsobila bezprecedentný pokles dopytu po rope.



Redukcia pracovných miest je tiež súčasťou Looneyho snahy o zvýšenie odolnosti 111-ročnej ropnej spoločnosti, ktorá sa pripravuje na prechod na nízkouhlíkovú energiu.



Looney minulý mesiac oznámil veľké zmeny v manažmente a štruktúre spoločnosti. Šéf BP pri menovaní nového vedenia znížil počet vedúcich pracovníkov na polovicu.



Krátko po nástupe do funkcie vo februári tohto roka 49-ročný generálny riaditeľ uviedol, že vytvorí 11 divízií v rámci zmeny tradičnej štruktúry koncernu, v ktorom majú dominantnú pozíciu ťažba ropy a zemného plynu, rafinácia, marketing a obchod.