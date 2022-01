Ropný koncern Chevron sa v 4. kvartáli aj za celý rok vrátil k zisku

Houston 28. januára (TASR) - Americký ropný koncern Chevron oznámil za 4. štvrťrok zisk viac než 5 miliárd USD. To predstavuje výrazný obrat v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka, za ktoré spoločnosť vykázala stratu. Návrat k zisku oznámila firma aj za celý rok 2021.



Chevron v piatok informoval, že za 4. kvartál minulého roka dosiahol čistý zisk 5,1 miliardy USD (4,57 miliardy eur). Na porovnanie, v poslednom štvrťroku roka 2020 vykázala firma stratu 665 miliónov USD.



Zisk v oblasti prieskumu a ťažby v USA predstavoval 2,97 miliardy USD. To znamená prudké zvýšenie zisku, keď pred rokom dosiahol v tejto oblasti zisk 101 miliónov USD. Na zahraničných trhoch vykázal Chevron v oblasti prieskumu a ťažby zisk na úrovni 2,19 miliardy USD. Aj v zahraničí sa tak zisk výrazne zvýšil, keď za 4. kvartál 2020 dosiahol 400 miliónov USD.



Upravený zisk, ktorý nezahrnuje jednorazové položky, dosiahol 4,9 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 2,56 USD. Pred rokom to bolo 298 miliónov USD alebo 0,16 USD/akcia. Napriek výraznému zlepšeniu spoločnosť zaostala za očakávaniami trhov, keďže ekonómovia počítali, že upravený zisk sa zvýši na 3,13 USD/akcia.



Naopak, tržby očakávania trhov prekonali. Chevron ich oznámil na úrovni 48,13 miliardy USD oproti 25,25 miliardy USD spred roka. Ekonómovia predpokladali rast tržieb na 45,69 miliardy USD.



Výsledky za 4. kvartál prispeli k výraznému zlepšeniu výsledkov za celý rok 2021. Za minulý rok Chevron oznámil čistý zisk 15,6 miliardy USD, zatiaľ čo v roku 2020 vykázal stratu na úrovni 5,5 miliardy USD. Tržby sa zvýšili z 94,47 miliardy na 155,61 miliardy eur.