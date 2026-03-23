< sekcia Ekonomika
Ropný koncern Saudi Aramco pokračuje v znižovaní dodávok ropy do Ázie
Spoločnosť Aramco dodáva zákazníkom s aprílovými kontraktmi iba ropu Arab Light z prístavu Janbu na pobreží Červeného mora.
Autor TASR
Rijád 23. marca (TASR) - Saudský ropný koncern Saudi Aramco, najväčší vývozca ropy na svete, znížil aj aprílové dodávky komodity na ázijské trhy. To znamená redukciu dodávok druhý mesiac po sebe. Uviedli to v pondelok dva zdroje oboznámené so situáciou. Dôvodom je americko-izraelská vojna proti Iránu, ktorá viedla k ochromeniu dodávok ropy a plynu cez kľúčový Hormuzský prieliv. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť Aramco dodáva zákazníkom s aprílovými kontraktmi iba ropu Arab Light z prístavu Janbu na pobreží Červeného mora, dodali zdroje. Pre rafinérie v Ázii to znamená slabší prísun suroviny a obmedzenie výroby ropných produktov.
Podľa údajov analytickej spoločnosti Kpler vyviezla Saudská Arábia za tri marcové týždne 4,335 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. Na porovnanie, vo februári export zo Saudskej Arábie dosiahol 7,108 milióna barelov ropy/deň.
Firma Aramco sa usiluje kompenzovať výpadky v dodávkach cez Hormuzský prieliv zvyšovaním exportu z prístavu Janbu, aj keď vo štvrtok (19. 3.) bola nakládka v Janbu nakrátko odstavená po tom, ako dron zasiahol tamojšiu rafinériu firmy Aramco SAMREF. Očakáva sa, že v marci dosiahne vývoz cez tento prístav rekordné hodnoty. Napríklad pre najväčšiu čínsku rafinérsku spoločnosť Sinopec by mali tento mesiac naložiť v prístave Janbu približne 24 miliónov barelov saudskoarabskej ropy.
