Ropný koncern Shell môže pre odchod z Ruska odpísať až 5 miliárd USD

Londýn 7. apríla (TASR) - Britsko-holandský ropný koncern Royal Dutch Shell uviedol, že v dôsledku odchodu z Ruska môžu odpisy jeho aktív dosiahnuť až 5 miliárd USD (4,58 miliardy eur). To je viac, než firma predpokladala pred mesiacom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že odpisy po zdanení v dôsledku odchodu z ruského trhu odhaduje za 1. štvrťrok v rozmedzí od 4 miliárd do 5 miliárd USD. Začiatkom marca informovala, že počíta s odpismi na úrovni 3,4 miliardy USD, pričom aj tento objem zvýšila z prvotného odhadu na úrovni 3 miliárd USD. Informácie o hospodárskych výsledkoch by spoločnosť mala oznámiť 5. mája.



Shell, ktorého trhová kapitalizácia dosahuje približne 210 miliárd USD, už koncom februára, teda krátko po útoku Ruska na Ukrajinu, oznámil stiahnutie sa zo všetkých projektov v Rusku. Medzi nimi je aj veľký projekt v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG) na ostrove Sachalin.



Na druhej strane, výsledky firmy za 1. kvartál by mali podporiť vysoké ceny ropy a plynu za dané obdobie. Ceny ropy dosiahli za 1. štvrťrok v priemere vyše 100 USD za barel (159 litrov), čo je najviac od roku 2014. Navyše ceny plynu v Európe vzrástli na rekordné hodnoty. Shell, najväčší obchodník na svete s LNG, dodal, že zisky z obchodu so skvapalneným plynom by za 1. kvartál mali byť vyššie než v predchádzajúcom štvrťroku. Navyše pri ziskoch z obchodovania s ropou predpokladá firma "výrazný rast".



(1 EUR = 1,0923 USD)