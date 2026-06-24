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Ropný priemysel v USA počíta v tomto roku s miernym zvýšením produkcie
Vstupné náklady dramaticky vzrástli v dôsledku vyšších nákladov na pracovnú silu a palivo.
Autor TASR
New York 24. júna (TASR) - Ropný priemysel v USA očakáva, že domáca produkcia pri súčasných cenách mierne vzrastie, geopolitické neistoty a regulačné problémy však sťažujú dlhodobé plánovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na prieskum pobočky Federálneho rezervného systému (Fed) v Dallase.
Aktivita v ropnom a plynárenskom priemysle v druhom štvrťroku rástla najrýchlejším tempom za štyri roky, pričom sa prudko zvýšili aj náklady, uviedol Kunal Patel, ekonóm Fedu v Dallase. Vstupné náklady dramaticky vzrástli v dôsledku vyšších nákladov na pracovnú silu a palivo. Väčšina ropných spoločností teraz očakáva, že ak sa ceny udržia na súčasných úrovniach, produkcia tento rok vzrastie o 2 až 3 %, dodal Patel.
Dallaský Fed pre účely prieskumu medzi 9. a 17. júnom oslovil 124 vedúcich pracovníkov ropných a plynárenských spoločností v USA.
Aktivita v ropnom a plynárenskom priemysle v druhom štvrťroku rástla najrýchlejším tempom za štyri roky, pričom sa prudko zvýšili aj náklady, uviedol Kunal Patel, ekonóm Fedu v Dallase. Vstupné náklady dramaticky vzrástli v dôsledku vyšších nákladov na pracovnú silu a palivo. Väčšina ropných spoločností teraz očakáva, že ak sa ceny udržia na súčasných úrovniach, produkcia tento rok vzrastie o 2 až 3 %, dodal Patel.
Dallaský Fed pre účely prieskumu medzi 9. a 17. júnom oslovil 124 vedúcich pracovníkov ropných a plynárenských spoločností v USA.