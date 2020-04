Ropný priemysel v USA zrejme čaká vlna bankrotov

New York 25. apríla (TASR) - Energetickému sektoru v USA hrozia bankroty, od ťažiarov ropy po prevádzkovateľov ropovodov.



Producenti ropy z bridlíc, rafinérie a ropovodné spoločnosti majú problém s hotovosťou a zrejme ich čaká reštrukturalizácia, keďže bojujú s vysokými dlhmi a šokom na strane ponuky aj dopytu. Ropný priemysel sa totiž dostal do najhoršej krízy vo svojej histórii.



Dopyt po pohonných látkach sa v globále prepadol zhruba o 30 % z dôvodu pandémie nového koronavírusu. A práve v čase vyhrotenia zdravotnej krízy sa spustila cenová vojna medzi Ruskom a Saudskou Arábiou, čo spôsobilo výrazný nárast ponuky, pričom už predtým sektor zápasil s nízkymi výnosmi.



USA sa v niekoľkých uplynulých rokoch stali najväčším producentom ropy na svete. Ropný priemysel v krajine sa nachádzal v ťažkej pozícii už pred pondelkovým (20. 4.) pádom ceny americkej ropy WTI hlboko do negatívneho pásma, keď cena májového kontraktu na WTI klesla až približne na -40 USD (37,04 eura) za barel (159 litrov). K tomuto náhlemu kolapsu prišlo aj napriek výrazným škrtom vo výdavkoch a ťažbe, ktoré už ohlásili producenti v USA, a odráža cenové prostredie výrazne pod úrovňami, s ktorými počítali firmy a poradcovia vo svojich najhorších scenároch.



Približne polovica zo 60 najväčších nezávislých producentov ropy V USA bude zrejme musieť prehodnotiť svoje možnosti zabezpečiť si viac likvidity, uviedla právnická firma Haynes and Boone. "Dozvuky tohto cenového kolapsu pocíti celé odvetvie a každý, kto mu poskytuje služby," povedal partner vo firme Buddy Clark.



Spoločnosti, ktoré pred kolapsom cien využívali dlh na financovanie akvizícií, ako napríklad Occidental Petroleum Corp, sa teraz snažia upokojiť akcionárov a zachovať si hotovosť. Viacero zdrojov uviedlo pre Reuters, že mnohým súkromným firmám pôsobiacim v oblasti prepravy a distribúcie ropy (midstream) hrozí bankrot. A tiež veľké banky sa pripravujú na to, že sa stanú majiteľmi ropných a plynových polí, keď skonfiškujú energetické aktíva.



Podľa zdrojov sa očakáva, že viacero producentov z bridlíc požiada v najbližších týždňoch o ochranu pred veriteľmi podobne ako firma Whiting Petroleum, ktorá už tento krok ohlásila. Fitch Ratings očakáva, že v roku 2020 sa do platobnej neschopnosti dostane 18 % z energetických firiem. Podľa údajov MarketAxess takmer 20 % zo všetkých firemných dlhopisov v segmente energetiky sa obchoduje pod 70 centov za 1 dolár.



Predpokladá, že najohrozenejšími spomedzi firiem pôsobiacich v oblasti prepravy a distribúcie ropy a plynu (midstream) sú súkromní prevádzkovatelia ropovodov a plynovodov. Producenti, ktorí sa dostanú do platobnej neschopnosti, sa totiž zrejme budú v rámci súdneho konania snažiť zrušiť kontrakty s ropovodmi a plynovodmi. Tieto kontrakty im účtujú transportné poplatky vychádzajúce z cien ropy a plynu výrazne nad aktuálnymi úrovňami.



Tieto firmy tiež ohrozuje pokles produkcie. Množstvo firiem pôsobiacich v oblasti prepravy a distribúcie ropy sa vysoko zadlžilo, aby financovali ropovodné systémy, ktoré podporili producentov rozvíjajúcich nové a drahšie bridlicové polia. Tie však pri súčasných cenách už nie sú ziskové.



Spoločnosť PBF Energy vybudovala v USA v priebehu uplynulých 10 rokov sieť šiestich rafinérií vrátane tohtoročnej akvizície rafinérie v San Franciscu takmer za 1 miliardu USD. Pokles trhu spôsobil, že trhová kapitalizácia celej spoločnosti je aktuálne nižšia, než ju stál tento nákup. PBF Energy teraz predáva niektoré aktíva, aby získala hotovosť. Jej situácia sa však nestabilizuje, kým sa nezotaví dopyt po pohonných látkach.



Dopyt v USA klesol o 25 % a predpokladá sa, že nadmerná ponuka na trhu bude ešte niekoľko mesiacov.



Aprílový prieskum kansaského Fedu medzi producentmi energií ukázal, že takmer 40 % z nich sa dostane v priebehu roka do platobnej neschopnosti, ak ceny ropy zostanú na úrovni okolo 30 USD za barel. Na porovnanie, v piatok (24. 4.) americká ropa WTI uzavrela len kúsok nad 17 USD za barel.



(1 EUR = 1,0800 USD)