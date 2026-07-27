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Ropný sektor: Baker Hughes vykázal rekordné objednávky
Hodnota nových objednávok firmy Baker Hughes vzrástla v 2. štvrťroku o 49 % na rekordných 10,5 miliardy USD.
Autor TASR
Houston 27. júla (TASR) - Jeden z troch najväčších poskytovateľov v ropnom a plynárenskom priemysle Baker Hughes oznámil za 2. štvrťrok tohto roka lepší než očakávaný prevádzkový zisk, k čomu do veľkej miery prispel výrazný rast dopytu po zariadeniach v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG). Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) upravený o jednorazové položky, čo je ukazovateľ prevádzkovej ziskovosti, vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 2 % na 1,23 miliardy USD (1,08 miliardy eur). Prekonal tak hornú hranicu rozpätia rastu, ktorý si spoločnosť pre 2. kvartál stanovila.
Kľúčové však boli výsledky v oblasti nových objednávok, ktoré zaznamenali vysoký rast a dosiahli nové maximum. Hodnota nových objednávok firmy Baker Hughes vzrástla v 2. štvrťroku o 49 % na rekordných 10,5 miliardy USD.
V rámci celkových objednávok vykázali rekord aj objednávky v jej segmente priemyselných a energetických technológií. Ich hodnota predstavovala 7,1 miliardy USD.
Dobré výsledky zaznamenal aj čistý zisk upravený o jednorazové položky. Dosiahol 640 miliónov USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 3 %.
(1 EUR = 1,1377 USD)
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) upravený o jednorazové položky, čo je ukazovateľ prevádzkovej ziskovosti, vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 2 % na 1,23 miliardy USD (1,08 miliardy eur). Prekonal tak hornú hranicu rozpätia rastu, ktorý si spoločnosť pre 2. kvartál stanovila.
Kľúčové však boli výsledky v oblasti nových objednávok, ktoré zaznamenali vysoký rast a dosiahli nové maximum. Hodnota nových objednávok firmy Baker Hughes vzrástla v 2. štvrťroku o 49 % na rekordných 10,5 miliardy USD.
V rámci celkových objednávok vykázali rekord aj objednávky v jej segmente priemyselných a energetických technológií. Ich hodnota predstavovala 7,1 miliardy USD.
Dobré výsledky zaznamenal aj čistý zisk upravený o jednorazové položky. Dosiahol 640 miliónov USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 3 %.
(1 EUR = 1,1377 USD)