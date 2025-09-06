< sekcia Ekonomika
Ropný sektor obmedzuje aktivity, Halliburton prepúšťa zamestnancov
Halliburton je tretím najväčším poskytovateľom služieb v ropnom a plynárenskom sektore na svete.
Autor TASR
Denver 6. septembra (TASR) - Americký koncern Halliburton, jeden z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom priemysle, v minulých týždňoch prepustil časť zamestnancov. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou. Je to ďalšie rušenie pracovných miest v americkom ropnom priemysle, ktorý čelí rastúcim nákladom a obdobiu nízkych a nestabilných cien. Informovala o tom agentúra Reuters.
Cena kľúčovej ropnej zmesi Brent klesla tento rok o viac než 10 %. Na jednej strane ceny ovplyvňuje neistota, čo sa týka ďalšieho vývoja v medzinárodnom obchode, na druhej strane na ne tlačí zvyšovanie produkcie zo strany ropných producentov združených v OPEC+. To sa odráža na príjmoch ropných spoločností a ich dodávateľov.
Takto napríklad americký ropný koncern ConocoPhillips tento týždeň oznámil, že zníži počet zamestnancov približne o štvrtinu. Ako dôvod uviedol nevyhnutnú redukciu nákladov. Už skôr než ConocoPhillips sa pracovné pozície rozhodol zredukovať Halliburton. Rozsah prepúšťania však firma neuviedla.
Podľa zdrojov priamo z Halliburtonu znižuje firma počet zamestnancov už niekoľko týždňov. Presné údaje nezverejnili, uviedli však, že minimálne tri divízie spoločnosti stratili od 20 % do 40 % ľudí. Ku koncu minulého roka mala spoločnosť 48.395 zamestnancov.
Halliburton je tretím najväčším poskytovateľom služieb v ropnom a plynárenskom sektore na svete. Tieto spoločnosti poskytujú pracovnú silu, technickú expertízu a zariadenia pre zabezpečenie prieskumov a ťažbu ropy a plynu.
V júni vedenie Halliburtonu oznámilo, že za tento rok očakáva firma prudký pokles tržieb, keďže aktivita v ropnom a plynárenskom sektore klesá. Aj v 2. kvartáli tohto roka bol dopyt slabý, v dôsledku čoho Halliburton zaznamenal pokles zisku o vyše 33 %. Tržby sa znížili o 5,5 %.
Cena kľúčovej ropnej zmesi Brent klesla tento rok o viac než 10 %. Na jednej strane ceny ovplyvňuje neistota, čo sa týka ďalšieho vývoja v medzinárodnom obchode, na druhej strane na ne tlačí zvyšovanie produkcie zo strany ropných producentov združených v OPEC+. To sa odráža na príjmoch ropných spoločností a ich dodávateľov.
Takto napríklad americký ropný koncern ConocoPhillips tento týždeň oznámil, že zníži počet zamestnancov približne o štvrtinu. Ako dôvod uviedol nevyhnutnú redukciu nákladov. Už skôr než ConocoPhillips sa pracovné pozície rozhodol zredukovať Halliburton. Rozsah prepúšťania však firma neuviedla.
Podľa zdrojov priamo z Halliburtonu znižuje firma počet zamestnancov už niekoľko týždňov. Presné údaje nezverejnili, uviedli však, že minimálne tri divízie spoločnosti stratili od 20 % do 40 % ľudí. Ku koncu minulého roka mala spoločnosť 48.395 zamestnancov.
Halliburton je tretím najväčším poskytovateľom služieb v ropnom a plynárenskom sektore na svete. Tieto spoločnosti poskytujú pracovnú silu, technickú expertízu a zariadenia pre zabezpečenie prieskumov a ťažbu ropy a plynu.
V júni vedenie Halliburtonu oznámilo, že za tento rok očakáva firma prudký pokles tržieb, keďže aktivita v ropnom a plynárenskom sektore klesá. Aj v 2. kvartáli tohto roka bol dopyt slabý, v dôsledku čoho Halliburton zaznamenal pokles zisku o vyše 33 %. Tržby sa znížili o 5,5 %.