Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. február 2026Meniny má Matej
< sekcia Ekonomika

Ropovod Družba dostal výnimku z nového britského balíka sankcií

.
Na snímke vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave v stredu 1. júna 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Spojené kráľovstvo v utorok pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prijalo „najväčší balík sankcií od prvých mesiacov invázie v roku 2022“.

Autor TASR
Londýn 24. februára (TASR) - Ropovod Družba dostal výnimku z najnovšieho balíka takmer 300 protiruských sankcií Spojeného kráľovstva napriek tomu, že sa zameriavajú aj na jeho prevádzkujúcu spoločnosť PJSC Transnefť. TASR o tom informuje na základe správy magazínu Politico.

Spojené kráľovstvo v utorok pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prijalo „najväčší balík sankcií od prvých mesiacov invázie v roku 2022“. Sú namierené proti deviatim ruským bankám či medzinárodným dodávateľom komponentov a technológií pre ruské drony a iné zbrane.

Týkajú sa aj ropnej spoločnosti PJSC Transnefť, ktorá prevádzkuje ropovod Družba. Firma podľa úradov zabezpečuje prepravu viac ako 80 percent ruského exportu ropy. Britský Úrad pre implementáciu finančných sankcií (OFSI) neskôr bez uvedenia dôvodov zaradil Družbu na zoznam výnimiek zo sankcií.

Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov

Prezident verí, že pri dodávkach energií dostane priestor diplomacia