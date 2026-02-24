< sekcia Ekonomika
Ropovod Družba dostal výnimku z nového britského balíka sankcií
Londýn 24. februára (TASR) - Ropovod Družba dostal výnimku z najnovšieho balíka takmer 300 protiruských sankcií Spojeného kráľovstva napriek tomu, že sa zameriavajú aj na jeho prevádzkujúcu spoločnosť PJSC Transnefť. TASR o tom informuje na základe správy magazínu Politico.
Spojené kráľovstvo v utorok pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prijalo „najväčší balík sankcií od prvých mesiacov invázie v roku 2022“. Sú namierené proti deviatim ruským bankám či medzinárodným dodávateľom komponentov a technológií pre ruské drony a iné zbrane.
Týkajú sa aj ropnej spoločnosti PJSC Transnefť, ktorá prevádzkuje ropovod Družba. Firma podľa úradov zabezpečuje prepravu viac ako 80 percent ruského exportu ropy. Britský Úrad pre implementáciu finančných sankcií (OFSI) neskôr bez uvedenia dôvodov zaradil Družbu na zoznam výnimiek zo sankcií.
Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
