Singapur 13. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno posilnili. Trhy reagovali na správy o výraznom spomalení inflácie v USA a oživení dopytu po komodite v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 6.31 h SELČ 80,34 USD (72,89 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 23 centov (0,29 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 75,94 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 19 centov (0,25 %).



Americké ministerstvo práce v stredu (12. 7.) oznámilo, že spotrebiteľské ceny v USA rástli v júni najpomalším tempom za viac ako dva roky. To podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) na svojom najbližšom zasadnutí koncom júla úrokové sadzby ešte raz zvýši, potom by však mohla sprísňovanie menovej politiky ukončiť.



Dopyt podporila aj správa z Číny, kde objem dovozu ropy v júni medziročne vzrástol o viac ako 45 % a dosiahol druhú najvyššiu úroveň v histórii záznamov.



(1 EUR = 1,1022 USD)