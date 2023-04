Ropa mierne zdražela, za celý týždeň však ceny smerujú k poklesu

Londýn 21. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, keď ich podporili pozitívne ekonomické údaje z eurozóny a Británie, za celý týždeň však smerujú k poklesu. Počas týždňa totiž na trhy s ropou negatívne vplývali rastúce očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 18.52 h SELČ 81,49 USD (74,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 39 centov (0,48 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 77,78 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 41 centov (0,53 %). Za celý týždeň však cena Brentu smeruje k poklesu o 5,5 % a cena WTI o 5,7 %.



Vo štvrtok (20. 4.) klesli ceny ropy v obidvoch prípadoch o viac než 2 % a dosiahli najnižšiu úroveň od začiatku apríla. Náladu na trhoch zhoršili očakávania ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb v USA, čo by mohlo ovplyvniť šance ekonomiky na zotavenie.



V piatok ich však mierne podporili údaje z eurozóny a Británie o aktivite v súkromnom sektore za tento mesiac. Ako eurozóna, tak aj Británia zaznamenali v apríli výrazné zrýchlenie rastu aktivity v sektore, pričom podporu mu poskytla najmä oblasť služieb.



(1 EUR = 1,0978 USD)