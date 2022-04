Ropa pokračuje v poklese, cena Brentu skĺzla pod 104 USD/barel

Tokio 25. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v pondelok v poklese, pričom cena Brentu skĺzla pod 104 USD za barel (159 litrov). Náladu na ropných trhoch ovplyvňuje pokračovanie protipandemických opatrení v najľudnatejšom čínskom meste Šanghaj, ako aj očakávania výraznejšieho zvýšenia úrokových sadzieb v USA. V obidvoch prípadoch to znamená väčší tlak na ekonomiku a oslabenie dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.33 h SELČ 103,70 USD (95,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,95 USD (2,77 %). Krátko predtým cena Brentu klesla na 103,41 USD/barel, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od 12. apríla.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 99,17 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,90 USD alebo 2,84 %. Aj cena WTI klesla predtým na najnižšiu úroveň od 12. apríla, keď nakrátko dosiahla 98,93 USD/barel. Za minulý týždeň zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch pokles o takmer 5 %.



(1 EUR = 1,0817 USD)