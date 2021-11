Ropa naďalej dražie, cena Brentu sa posunula nad 83,50 USD za barel

Tokio 8. novembra (TASR) - Po raste v závere minulého týždňa pokračovali v tomto trende ceny ropy aj v pondelok. Trhy na jednej strane podporilo schválenie infraštruktúrneho balíčka v USA a na druhej pozitívne údaje o čínskom vývoze.



V piatok (5. 11.) americký Kongres schválil balíček investícií na infraštruktúrne projekty v celkovej hodnote 1,2 bilióna USD (1,04 bilióna eur). Americký prezident Joe Biden od balíčka očakáva ďalšiu podporu ekonomiky, čo by mohlo znamenať ešte výraznejší dopyt po rope.



Navyše, cez víkend Čína zverejnila údaje o vývoze za minulý mesiac. Medziročný rast exportu sa v októbri v porovnaní s vývojom v septembri síce mierne spomalil, prekonal však očakávania trhov. To naznačuje rastúci dopyt vo svete pred kľúčovou vianočnou sezónou.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 8.11 h SEČ 83,58 USD. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 84 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 82,18 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 91 centov.



(1 EUR = 1,1519 USD)