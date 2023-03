Ropa zdražela, cena Brentu sa priblížila k hranici 79 USD za barel

Singapur 29. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, tretí deň po sebe, keďže na trhy naďalej vplýva pozastavenie vývozu ropy z Kurdistanu a navyše obavy z nástupu novej bankovej krízy sa zmiernili. Rozsah rastu cien síce nie je vysoký, cena Brentu sa však priblížila k hranici 79 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.00 h SELČ 78,85 USD (72,73 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 20 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 73,63 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 43 centov.



"Obavy z dôsledkov rozhodnutia irackej vlády a zároveň zmiernenie napätia na finančných trhoch zvyšujú rizikový apetít investorov," povedal Satoru Jošida, analytik zo spoločnosti Rakuten Securities. Poukázal tak na rozhodnutie Bagdadu z konca minulého týždňa zastaviť export ropy z poloautonómneho regiónu Kurdistan v reakcii na verdikt arbitrážneho súdu, že vývoz suroviny z tejto oblasti cez turecký prístav Ceyhan bez súhlasu Bagdadu je nelegálny.



"Náladu podporujú aj očakávania, že americká centrálna banka bude opatrná pri ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb po tom, ako sa bankový sektor dostal pod tlak. To dáva väčšie šance ekonomike, a tým aj dopytu po rope," dodal Jošida s tým, že počas celého týždňa by mal na trhu prevažovať optimizmus.



Čiastočne sa pod rast cien podpísali aj správy z USA o vývoji ropných zásob. Ako uviedol Americký ropný inštitút (API), podľa jeho odhadov zásoby v týždni do 24. marca klesli zhruba o 6,1 milióna barelov. Klesli aj zásoby benzínu, a to o 5,9 milióna barelov. Analytici pritom očakávali, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň vzrástli. Rozhodujúca bude stredajšia správa amerického ministerstva energetiky, ktorú ministerstvo zverejní v popoludňajších hodinách.



(1 EUR = 1,0841 USD)