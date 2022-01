Ropa zlacnela, za týždeň však smeruje k rastu, už piaty týždeň po sebe

New York 21. januára (TASR) - Ceny ropy klesli, keď ich ovplyvnil nečakaný rast ropných zásob v USA, ako aj výber ziskov investormi po tom, ako v predchádzajúcich dňoch dosiahli 7-ročné maximum. Za celý týždeň však vďaka vývoju v predchádzajúcich dňoch smerujú k rastu. Ak sa odhad potvrdí, bude to rast cien komodity piaty týždeň po sebe.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 18.28 h SEČ 87,64 USD (77,23 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 74 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 84,96 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 59 centov.



Za celý týždeň však opäť smerujú k rastu, pričom sa očakáva rast zhruba o 1 %. Týždenný vývoj cien podporil rast cien ropy v strede týždňa, keď cena Brentu, ako i cena WTI vzrástli na najvyššiu úroveň od októbra 2014. Od začiatku roka sa ceny ropy zvýšili už o 10 %.



(1 EUR = 1,1348 USD)