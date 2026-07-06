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Rosatom je pripravený rokovať s maďarskou vládou o projekte Paks-2
Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks, asi 100 kilometrov južne od Budapešti.
Autor TASR
Jekaterinburg 6. júla (TASR) - Ruská štátna jadrová korporácia Rosatom eviduje záujem nových maďarských úradov o vyjasnenie parametrov projektu výstavby atómovej elektrárne Paks-2 a je pripravená poskytnúť všetky potrebné informácie, vyhlásil v pondelok generálny riaditeľ spoločnosti Alexej Lichačev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Čakáme na stretnutie a oficiálny signál, ktorý by naznačoval pripravenosť na rokovania na všetkých úrovniach, a to tak na úrovni ministrov, ako aj premiérov. V tejto súvislosti sme už zaslali formálnu žiadosť,“ povedal Lichačev novinárom na okraj priemyselného fóra Innoprom v Jekaterinburgu. Rosatom je podľa neho pripravený realizovať tento projekt v súlade s už dosiahnutými dohodami.
„Financovanie je zabezpečené na celý rok a máme jasnú predstavu o projekte z technologického aj finančného hľadiska. Stavebné práce v súčasnosti prebiehajú v plnom tempe,“ dodal Lichačev.
Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks, asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Postavili ju v rokoch 1969 až 1987 a zabezpečuje približne tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke. Na výstavbe nových blokov sa dohodol bývalý maďarský premiér Viktor Orbán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014.
„Čakáme na stretnutie a oficiálny signál, ktorý by naznačoval pripravenosť na rokovania na všetkých úrovniach, a to tak na úrovni ministrov, ako aj premiérov. V tejto súvislosti sme už zaslali formálnu žiadosť,“ povedal Lichačev novinárom na okraj priemyselného fóra Innoprom v Jekaterinburgu. Rosatom je podľa neho pripravený realizovať tento projekt v súlade s už dosiahnutými dohodami.
„Financovanie je zabezpečené na celý rok a máme jasnú predstavu o projekte z technologického aj finančného hľadiska. Stavebné práce v súčasnosti prebiehajú v plnom tempe,“ dodal Lichačev.
Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks, asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Postavili ju v rokoch 1969 až 1987 a zabezpečuje približne tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke. Na výstavbe nových blokov sa dohodol bývalý maďarský premiér Viktor Orbán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014.