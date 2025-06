Rosatom navrhol Kazachstanu, aby použil reaktor VVER-1200

Astana 16. júna (TASR) - Ruská štátna spoločnosť Rosatom navrhla Kazachstanu postaviť svoju prvú jadrovú elektráreň (JE) s využitím reaktora typu VVER-1200. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala kazašskú agentúru pre jadrovú energiu.



„Rosatom ponúka svoju spoľahlivú a osvedčenú technológiu, jadrový reaktor VVER-1200. Energetické bloky tohto typu už úspešne fungujú v Rusku, Bielorusku a Číne a stavajú sa aj v Turecku, Egypte, Číne, Bangladéši a Maďarsku,“ uviedla agentúra v pondelok.



Kazašská agentúra pre jadrovú energiu v sobotu (14. 6.) oznámila, že ruský jadrový gigant Rosatom povedie výstavbu prvej atómovej elektrárne v krajine. Rosatom už navrhol plán financovania projektu a v súčasnosti sa začínajú dolaďovať podrobnosti, uviedla agentúra vo vyhlásení. S dokončením výstavby sa podľa agentúry počíta v roku 2035, respektíve 2036.



Kazachstan je v súčasnosti najväčším svetovým producentom uránu, ktorý zabezpečuje až 43 % globálnych dodávok jadrového paliva. Vznik elektrárne sa schválil v referende už koncom roka 2024 a jej základy by sa podľa všetkého mali položiť v blízkosti takmer opustenej obce Ülken pri Balchašskom jazere na juhovýchode krajiny.



O výstavbu sa zaujímali aj tri firmy z Číny, Francúzska a Južnej Kórey, ktoré sa stanú súčasťou konzorcia. Pozorovatelia tvrdia, že myšlienkou konzorcia je udržať dobré vzťahy so všetkými zapojenými krajinami, no je pravdepodobné, že Rosatom nakoniec postaví elektráreň sám, uviedla agentúra AFP.