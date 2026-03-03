< sekcia Ekonomika
Rosatom pozastavil výstavbu jadrovej elektrárne v prístave Búšehr
Práce boli zastavené na staveniskách druhého a tretieho bloku elektrárne, spresnil Lichačov.
Autor TASR
Moskva 3. marca (TASR) - Ruská štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom zastavila stavebné práce na nových blokoch iránskej jadrovej elektrárne v prístavnom meste Búšehr. Podľa agentúry Reuters o tom informoval šéf spoločnosti Alexej Lichačov, ktorý objasnil, že ide o dôsledok izraelsko-amerických útokov na Irán, píše TASR.
Práce boli zastavené na staveniskách druhého a tretieho bloku elektrárne, spresnil Lichačov. Dodal, že ďalší vývoj udalostí sa vzhľadom na pokračujúce vojenské operácie proti Iránu nedá predvídať. Ruskí špecialisti však zostanú na mieste, lebo „táto elektráreň bude aj naďalej jednou z našich priorít,“ vyhlásil Lichačov.
Informoval, že telefonická ani elektronická komunikácia s vedením iránskeho jadrového priemyslu nie je momentálne možná. Kontakt s kolegami priamo na stavbe však zostal zachovaný.
Lichačov uviedol, že v Iráne zostáva približne 639 ruských expertov. Časť z tých, ktorí sa už nachádzali v Teheráne, krajinu opúšťa. V sobotu 28. februára, keď sa americko-izraelské útoky na Irán začali, bolo z Iránu evakuovaných takmer 100 ruských expertov a ich rodín. Evakuácia ďalších by mala pokračovať počas prestávok medzi leteckými údermi armád USA a Izraela.
