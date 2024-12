Rosatom predal podiel v kazašských uránových baniach čínskym firmám

Astana/Moskva 17. decembra (TASR) - Ruský jadrový gigant Rosatom predáva svoje podiely v kazašských uránových baniach čínskym firmám. Oznámila to v utorok kazašská spoločnosť Kazatomprom, hlavný producent uránu v krajine. To podčiarkuje rastúci vplyv Pekingu v strednej Ázii. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Kazatomprom oznamuje odchod svojho ruského partnera z niektorých spoločných podnikov," uvádza sa vo vyhlásení najväčšieho producenta uránu na svete, ktorý ho ťaží na 26 miestach v Kazachstane. Táto stredoázijská krajina hraničí s Ruskom aj s Čínou.



Vo vyhlásení sa uvádza, že Uranium One Group, ktorá je súčasťou Rosatomu, predala svoj podiel vo výške 49,99 % v Kazatomprome firme Astana Mining Company, dcérskej firme čínskej štátnej spoločnosti Nuclear Uranium Resources Development (SNPTC). Okrem toho Uranium One Group plánuje predať svojich 30 % v Chorasan-U a Kyzylkum LLP spoločnosti China Uranium Development Company, ktorej konečným vlastníkom je China General Nuclear Power Corporation.



"Spoločnosť víta nových partnerov a želá si úspech v spoločnej práci," uviedol Kazatomprom, popredný svetový producent uránu, s podielom 43 % alebo 21.227 ton na globálnej produkcii v roku 2022, podľa údajov Svetovej jadrovej asociácie.



Nahradenie Rosatomu čínskymi spoločnosťami symbolizuje rastúcu prítomnosť Pekingu v bývalých sovietskych republikách v strednej Ázii a slabnúci vplyv Moskvy.



Kazatomprom v utorok informoval tiež, že "spustil rozsiahly prieskumný program" na objavenie nových ložísk. Získal pritom licencie na prieskum štyroch lokalít, v ktorých sa podľa odhadov nachádza viac ako 180.000 ton uránu.



Hoci je Kazachstan bohatý na urán, nedostatočne ho využíva pri výrobe elektriny. Plánuje preto postaviť jadrovú elektráreň pri jazere Balchaš na juhu krajiny. O projekt sa chcú uchádzať čínske, ruské, francúzske a juhokórejské spoločnosti.