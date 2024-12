Rosatom spustil do prevádzky závod, ktorým nahradzuje dánsky Vestas

Moskva 26. decembra (TASR) - Ruská jadrová spoločnosť Rosatom sprevádzkovala závod na výrobu lopatiek pre veterné turbíny. Pôvodne ho vlastnil svetový výrobca veterných turbín, dánska firma Vestas. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenia gubernátora Uljanovskej oblasti.



Dánska spoločnosť zatvorila svoj závod na výrobu lopatiek pre veterné turbíny v meste Uljanovsk v roku 2022, teda v prvom roku vojny na Ukrajine. V ďalšom roku potom ruský trh opustila, všetky aktíva však v krajine nechala. Sankcie uvalené západnými štátmi na Rusko za inváziu na Ukrajinu zastavili dodávky západných technológií a komponentov do Ruskej federácie. K nim patria aj dodávky pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie.



Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak už v apríli minulého roka uviedol, že do dvoch až troch rokov bude Rusko schopné nahradiť zahraničných výrobcov zariadení pre veterné parky, ktorí z tohto trhu odišli. V tejto súvislosti Rosatom, jeden z najväčších investorov v oblasti veternej energie v Rusku, uviedol, že závod bude po dosiahnutí plnej kapacity vyrábať ročne do 450 lopatiek.



Závod v Uljanovsku by mohol časť lopatiek aj vyvážať, povedal šéf Rosatomu Alexej Lichačov. Produkciu závodu by tak mohol využiť napríklad projekt Rosatomu v Kirgizsku, kde ruská spoločnosť plánuje postaviť veterný park s kapacitou jeden gigawatt.