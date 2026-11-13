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Rosatom zvýši počet pracovníkov v iránskej jadrovej elektrárni Búšehr
Rosatom evakuoval stovky svojich pracovníkov z jadrovej elektrárne Búšehr po začiatku americko-izraelských útokov na Irán vo februári tohto roku.
Autor TASR
Antalya 13. novembra (TASR) - Ruský jadrový koncern Rosatom plánuje zvýšiť na 300 počet svojich pracovníkov, ktorí sa podieľajú na rozširovaní iránskej jadrovej elektrárne Búšehr, oznámil v piatok riaditeľ štátnej spoločnosti Alexej Lichačov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Počet pracovníkov v súčasnosti rastie – na mieste ich je už 180. V blízkej budúcnosti plánujeme tento počet zvýšiť na 300, keďže momentálne nevidíme žiadne riziká, ktoré by mohli viesť k spomaleniu našich aktivít,“ uviedol Lichačov. „Situácia v regióne je, samozrejme, stále napätá, no celkovo sa snažíme vrátiť k plánovanému tempu realizácie prác a v priebehu budúceho roka dosiahnuť plánovaný počet našich zamestnancov,“ dodal.
Rosatom evakuoval stovky svojich pracovníkov z jadrovej elektrárne Búšehr po začiatku americko-izraelských útokov na Irán vo februári tohto roku. Jediná iránska jadrová elektráreň sa nachádza v rovnomennej provincii na juhozápade Iránu. Ruská spoločnosť tam v súčasnosti stavia dva nové jadrové bloky.
„Počet pracovníkov v súčasnosti rastie – na mieste ich je už 180. V blízkej budúcnosti plánujeme tento počet zvýšiť na 300, keďže momentálne nevidíme žiadne riziká, ktoré by mohli viesť k spomaleniu našich aktivít,“ uviedol Lichačov. „Situácia v regióne je, samozrejme, stále napätá, no celkovo sa snažíme vrátiť k plánovanému tempu realizácie prác a v priebehu budúceho roka dosiahnuť plánovaný počet našich zamestnancov,“ dodal.
Rosatom evakuoval stovky svojich pracovníkov z jadrovej elektrárne Búšehr po začiatku americko-izraelských útokov na Irán vo februári tohto roku. Jediná iránska jadrová elektráreň sa nachádza v rovnomennej provincii na juhozápade Iránu. Ruská spoločnosť tam v súčasnosti stavia dva nové jadrové bloky.