Rosnefť: Berlín zvažuje vyvlastnenie našich nemeckých podnikov

Berlín 8. februára (TASR) - Nemecké ministerstvo hospodárstva začiatkom tohto týždňa informovalo ruskú spoločnosť Rosnefť, že zvažuje vyvlastnenie podielov v jej nemeckých podnikoch. Uviedla to vo štvrtok právnická kancelária ruského ropného gigantu v Nemecku. Dodala, že Rosnefť prijme všetky opatrenia na ochranu práv akcionárov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ministerstvo hospodárstva v utorok (6. 2.) Rosnefť informovalo, že ak Rusko znovu získa kontrolu nad spoločnosťami, medzi ktoré patrí hlavná berlínska rafinéria PCK Schwedt, bude ohrozená ich prevádzka, pretože zmluvní partneri s nimi odmietnu spolupracovať. Uviedla to právnická kancelária Malmendier Legal vo vyhlásení zverejnenom na sieti LinkedIn.



Agentúra Reuters už predtým uviedla, že Berlín sa pripravuje na možné znárodnenie nemeckých aktivít spoločnosti Rosnefť vrátane jej podielu vo výške 54,17 % v berlínskej rafinérii Schwedt, ktorú vláda prevzala do správy v septembri 2022 v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.



Nemecko odvtedy správcovstvo dvakrát predĺžilo, naposledy v septembri 2023, a v marci musí prijať nové rozhodnutie, keďže vyprší platnosť súčasného poručníctva.



Vzhľadom na pokračujúcu vojnu Ruska proti Ukrajine sa neočakáva zmena situácie, uviedla advokátska kancelária s odvolaním sa na ministerstvo.



Rosnefť prijme všetky opatrenia na ochranu práv svojich akcionárov, dodala advokátska kancelária s tým, že takéto vyvlastnenie by bolo v Nemecku bezprecedentným opatrením a navždy by poškodilo investičnú bezpečnosť v krajine.



Malmendier Legal sa v tejto súvislosti pýta, prečo by malo byť potrebné vyvlastnenie, ak návrat pod ruskú kontrolu v dohľadnom čase nie je pravdepodobný v dôsledku prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine.



V decembri Rosnefť podala na nemeckom ústavnom súde žalobu proti vládnemu správcovstvu svojich dcérskych spoločností. Uviedla pritom, že vlaňajšie rozhodnutie súdu, ktoré potvrdilo správcovstvo, porušuje ústavný princíp práva byť vypočutý.