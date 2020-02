Rosnefť chce zvýšiť investície do ekoprojektov na 5 miliárd dolárov

Moskva 18. februára (TASR) - Najväčšia ruská ropná spoločnosť Rosnefť plánuje zvýšiť investície do environmentálnych projektov. Ako uviedla v týchto dňoch, do piatich rokov chce do projektov na zníženie emisií a podporu životného prostredia investovať približne 5 miliárd USD (4,62 miliardy eur).



V prípade, že svoj plán zrealizuje, zvýši tak investície oproti predchádzajúcim piatim rokom takmer o tretinu. V predchádzajúcom päťročnom období investovala firma do ekoprojektov zhruba 3,8 miliardy USD.



Spoločnosť svoj plán oznámila krátko po tom, ako ropná firma BP, ktorá v Rosnefti kontroluje 19,75-percentný podiel, prisľúbila výrazné zníženie emisií CO2 do roku 2050. V tejto súvislosti firma Rosnefť uviedla, že emisie skleníkových plynov chce do konca roku 2022 znížiť o 8 miliónov ton.



Podľa údajov ruského ministerstva prírodných zdrojov je Rusko štvrtým najväčším producentom skleníkových plynov na svete. Na prvých troch miestach sú Čína, USA a India.



(1 EUR = 1,0816 USD)