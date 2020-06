Rosnefť si znovu zvolila Schrödera za predsedu predstavenstva

Moskva 8. júna (TASR) - Ruský štátny ropný gigant Rosnefť si znovu zvolil bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera za predsedu predstavenstva. Zostáva tak vo funkcii, za ktorú si doma vyslúžil kritiku. Spoločnosť to oznámila v pondelok, pričom hlasovanie sa uskutočnilo v piatok (5. 6.).



Schröder pôsobil dve funkčné obdobia, od roku 1998 do roku 2005, ako nemecký kancelár a pred tromi rokmi sa stal členom správnej rady najväčšej ruskej ropnej spoločnosti. To vyvolalo kontroverzné reakcie, na ktoré však reagoval vyhlásením, že jeho ruské obchodné vzťahy sú súkromnou záležitosťou.



Povráva sa, že 76-ročný exkancelár je blízkym priateľom ruského prezidenta Vladimira Putina. V Nemecku bol opakovane kritizovaný za vzťahy s ruskými štátnymi spoločnosťami Gazprom a Rosnefť.



Európska únia uvalila sankcie proti Rosnefti za úlohu Ruska v ukrajinskej kríze, čím spoločnosti zabránila v prístupe k určitým službám a technológiám.