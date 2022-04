Rosnefť znižuje v máji vývoz nafty cez kľúčový ruský prístav na nulu

Moskva 29. apríla (TASR) - Ruský ropný gigant Rosnefť by nemal na budúci mesiac vyviezť z kľúčového baltského prístavu Primorsk žiadnu naftu. Jeho hlavný odberateľ, svetový obchodník s komoditami Trafigura, totiž oznámil výrazné zredukovanie nákupov ruských produktov. Uviedli to v piatok zdroje z komoditného trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Štátny Rosnefť patrí k najväčším vývozcom nafty cez prístav Primorsk, podľa údajov z trhu však na máj nemá naplánovanú žiadnu nakládku. Trafigura, ktorá vlani vyhrala tender na nákup celého objemu vyvážanej nafty od Rosnefti z Primorska v roku 2022, v dôsledku západných sankcií voči Rusku výrazne redukuje nákupy od ruskej firmy. Sankcie Európskej únie síce požadujú ukončenie nákupov ropy od veľkých ruských producentov (s výnimkou dovozov nevyhnutných na zaistenie energetickej bezpečnosti EÚ) k 15. máju, Trafigura sa však rozhodla obmedziť nákupy z Ruska už skôr.



Podľa zdrojov z trhu aj celkový ruský export nafty na budúci mesiac z tohto prístavu výrazne klesne. Zdroje očakávajú, že z Primorska sa v máji vyvezie zhruba 1,114 milióna ton nafty, čo v porovnaní s aprílom predstavuje pokles o viac než 30 %.



Už za mesiac apríl by mal dovoz nafty z Ruska do Európy oproti predchádzajúcemu mesiacu klesnúť, stále je však vyšší než dovoz z iných regiónov. To poukazuje na problémy, akým európske vlády čelia pri svojich plánoch zaviesť nové sankcie na ruskú ropu.